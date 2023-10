TV-Ansprache von Van der Bellen zum Nationalfeiertag

Am Nationalfeiertag hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner TV-Ansprache gegen"jede Form von Antisemitismus" und Hass ausgesprochen. Das waren die Reden zum Nationalfeiertag "Antisemitismus hat hier keinen Platz", betonte das Staatsoberhaupt. Die Politikerinnen und Politiker aller Parteien mahnte Van der Bellen, auf Populismus zu verzichten und sich stattdessen auf die Lösung von konkreten Probleme zu konzentrieren.

Van der Bellens TV-Ansprache gegen Antisemitismus und Hass zum Nationalfeiertag "Wir feiern heute unsere Heimat. Wir feiern Österreich", erklärte Van der Bellen. Für den Frieden im Land könne man nicht dankbar genug sein.

Van der Bellen:"Antisemitismus hat hier keinen Platz" "Es ist unsere immerwährende Verantwortung, gerade auch angesichts der schrecklichen, barbarischen Taten, die auf unserem Boden an jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern verübt wurden, strikt und entschieden und aus tiefstem Herzen gegen jede Form von Antisemitismus aufzutreten", unterstrich der Bundespräsident."Antisemitismus hat hier keinen Platz. Hass hat hier keinen Platz. headtopics.com

Van der Bellen mit Forderung an Poitikerinnen und Politiker Zudem sei es Verantwortung der Politikerinnen und Politiker,"dass wir nicht aus Gründen der Stimmenmaximierung in vermeintlich simple Erklärungsmodelle fallen, die unsere Gesellschaft am Ende auseinandertreiben", meinte das Staatsoberhaupt."Populismus löst unsere Probleme nicht." Politiker dürften sich nicht in"Nebenschauplätzen und Scheindiskussionen" verlieren.

Darf nicht vergessen, dass es"immer noch Licht gibt: uns selber" In dunklen und verwirrenden Zeiten dürfe man nicht vergessen, dass es"immer noch Licht gibt: uns selber", meinte Van der Bellen."Wir gehören zusammen und wir sollten füreinander da sein. Trotz all der Meinungsverschiedenheiten, die es geben mag: Österreich ist unser aller Heimat. headtopics.com

