Tursky zu KI: Kennzeichnungspflicht kommt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

"Wie die Nährstoffangabe bei Lebensmitteln üblich ist, soll jede Österreicherin und jeder Österreich in Zukunft wissen, wann sie mit künstlicher Intelligenz interagieren", so Tursky."Unser Ziel ist es, KI-Lösungen im Sinn einer digitalen Verantwortungsgesellschaft und europäischer Werte einzusetzen", meinte er und rechnete heute in einer Aussendung vor:"Die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen verdoppelt sich etwa alle 3,5 Monate.

Österreich Schlagzeilen

Weiterlesen:

noen_online »

Tursky zu Künstlicher Intelligenz: Kennzeichnungspflicht kommtStaatssekretär für Digitalisierung Tursky: Zukünftig sollen alle wissen, wann sie mit künstlicher Intelligenz interagieren. Weiterlesen ⮕

Oö: Die Rollcontainer der Einsatzführungsunterstützung (EFU) der FF Haslach an der MühlHASLACH (OÖ): Die Freiwillige Feuerwehr Haslach beschäftigt sich seit Mitte 2019 mit der Stützpunktaufgabe „Einsatzführungsunterstützung“, kurz EFU. Die Einheit wird von speziell geschulten Kameraden betrieben, um den Feuerwehren im Bezirk bei größeren Ereignissen Unterstützung zu bieten. Weiterlesen ⮕

Angebranntes Kochgut hat Samstagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr in Braunau am Inn geführtBRAUNAU AM INN. In Braunau am Inn wurde die Feuerwehr Samstagnachmittag zu einem Brandeinsatz alarmiert. Angebranntes Kochgut dürfte der Auslöser gewesen sein. Weiterlesen ⮕

„Dora“-Trinkflaschen für Wölblings TaferlklasslerDurch den Einsatz der Flaschen wird erheblich zum Klimaschutz beigetragen. Weiterlesen ⮕

Israel ruft Diplomaten aus Türkei zurück, Bodentruppen-Einsatz in Gaza geht weiterIsrael kündigt eine „Neubewertung der Beziehungen“ zur Türkei an - ruft erneut zum Verlassen des nördlichen Gazastreifens auf, wo der in der Nacht auf Samstag begonnene Einsatz der Bodentruppen... Weiterlesen ⮕

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in der SteiermarkEin 37-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Steiermark ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf der B69 in Richtung Straß im Bezirk Leibnitz. Der Motorradfahrer stürzte im Ortsgebiet von Lichendorf und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Der PKW-Lenker war nüchtern. Rettungskräfte und Feuerwehren waren im Einsatz. Die B69 war für mehrere Stunden gesperrt. Weiterlesen ⮕