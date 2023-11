Tunnelnetzwerk im Gazastreifen - Die Geheimwaffe der Hamas

Ein"unterirdischer Albtraum": Laut einer Studie der US-Militärakademie West Point gibt es im Gaza-Streifen ein Netzwerk von 1.300 Tunneln auf einer Gesamtlänge von 500 Kilometern. Diese Tunnel stellen eine große Herausforderung für die israelische Armee im Kampf gegen die Hamas dar. Darum geht's:

Das Tunnelsystem unter dem Gazastreifen ist eine der größten Herausforderungen für die israelische Armee im Kampf gegen die Hamas. Die verborgenen Gänge der radikalislamischen Palästinenserorganisation seien ein"unterirdischer Albtraum", so eine Studie der US-Militärakademie West Point. Derzufolge gibt es 1.

Eine der vergangene Woche freigelassenen israelischen Geiseln berichtete, dass sie nach ihrer Entführung"zwei oder drei Stunden lang" durch ein unterirdisches"Tunnelnetz" geführt worden sei. Das verborgene Labyrinth sei"die Hölle unter der Erde", schrieb die israelische Zeitung"Maariv" diese Woche.

"Tunnel werden das entscheidende Element der Guerillakriegsstrategie der Hamas" gegen die israelischen Soldaten sein, ist Spencer überzeugt. Israel geht davon aus, dass die Hamas die meisten ihrer Angriffe aus den Tunneln heraus steuert.

Angriffe aus dem Untergrund In den unterirdischen Gängen sollen Batterien von Raketenwerfern versteckt sein, die bei Bedarf schnell aus- und wieder eingefahren werden können. Auch eine eigene Stromversorgung, Belüftungsanlage sowie Lebensmittel- und Wasservorräte soll es geben. Die Armee vermutet auch unter Krankenhäusern Zugänge zu dem Tunnelsystem. headtopics.com

©APA Die Hamas könne"ihr unterirdisches Netzwerk nutzen, um Kämpfer zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen - oder um sie von Gefahren fernzuhalten", sagt Mick Ryan, ein pensionierter US-General, der jetzt für die Denkfabrik"Center for Strategic and International Studies" in Washington arbeitet. Das Tunnelnetz ist auch deshalb schwer anzugreifen, weil es unter extrem dicht besiedeltem Gebiet liegt. Im Gazastreifen leben 2,4 Millionen Menschen.

