Tschechiens Verteidigungsministerin fordert UNO-Austritt ihres Landes

gefordert. Als Grund dafür nannte sie in einem Beitrag auf der Internetplattform X (vormals Twitter) die UNO-Resolution vom Freitag, in der eine große Mehrheit der UNO-Vollversammlung zur Verbesserung der humanitären Situation und zu einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen aufgerufen hatte.Tschechien gehörte neben Israel, den USA und Österreich zu den 14 Staaten, die gegen diese Resolution stimmten. 120 Länder waren dafür, 45 enthielten sich.

"Vor genau drei Wochen hat die Hamas mehr als 1.400 Israelis ermordet, was gemessen an dessen Bevölkerungszahl mehr Opfer bedeutet als die militante islamistische Organisation Al-Kaida am 11. 9. 2001 in den USA ermordete. Und nur 14 Länder einschließlich unserem haben sich klar und unmissverständlich gegen diesen beispiellosen terroristischen Angriff gestellt! Ich schäme mich für die UNO.

Stmk: 12 Feuerwehren nach Salpetersäure-Austritt in Industriebetrieb in Trieben im EinsatzTRIEBEN (STMK): Zu einem mehrstündigen Schadstoffeinsatz mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz am 27. Oktober ausrücken. Bei einem Industriebetrieb in Trieben im Bezirk Liezen kam es gegen 09:00 Uhr in einer Halle zu einem Austritt vom rund 8. Weiterlesen ⮕

UNO-Resolution zu Nahost: Debakel für den WestenÖsterreich, Israel und die USA stimmen mit elf weiteren Staaten gegen eine von arabischen Ländern eingebrachte UN-Resolution, die eine Waffenruhe und humanitäre Hilfe für die Palästinenser... Weiterlesen ⮕

Diplomatischer Eklat: Italien empört über Angriff auf KulturEin Botschafter sorgt für Aufregung in Italien, indem er die Sprache und Kultur des Landes respektlos behandelt. Italien reagiert empört auf den Vorfall. Weiterlesen ⮕

Österreichisches Bundesheer zeigt Können am NationalfeiertagAm 26. Oktober 2023 präsentierte das Österreichische Bundesheer sein Können bei der Informations- und Leistungsschau zum Nationalfeiertag. Hunderttausende Besucher waren begeistert von der Kranzniederlegung, der Angelobung von Rekruten und den Reden der Verteidigungsministerin. Weiterlesen ⮕

100 Jahre Republik Türkei: Die Angst um Atatürks ErbeAm 29. Oktober 1923 wurde die moderne Republik gegründet. An kaum einem anderen Ort spiegelt sich die hundertjährige Geschichte der Landes wider wie am Istanbuler Taksim-Platz Ein Besuch. Weiterlesen ⮕

Eskalation in Gaza – Menschen können keine Ärzte rufenIm Gazastreifen funktionieren die Internet- und Telefonverbindungen nicht mehr. Bewohner können keine Krankenwagen mehr rufen, warnt die UNO. Weiterlesen ⮕