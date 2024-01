Trump will Entscheidung des höchsten Gerichts in Colorado kippen

Trump will eine Entscheidung des höchsten Gerichts in Colorado kippen, wonach er sich wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol 2021 für die Vorwahl in dem Bundesstaat disqualifiziert habe. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich an das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten gewandt, um seine Teilnahme an der Vorwahl im Bundesstaat Colorado durchzusetzen. Das teilte Trumps Wahlkampfteam am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Trump will mit dem Schritt eine Entscheidung des höchsten Gerichts in Colorado kippen, wonach er sich wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol 2021 für die Vorwahl in dem Bundesstaat disqualifiziert habe. Der Schritt war erwartet worden.in Washington lag zunächst nicht vor. Am Dienstag war bekannt geworden, dass Trump in Maine Einspruch gegen seinen Ausschluss von den dortigen Vorwahlen eingelegt hat. Die Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl im November beginnen am 15. Jänner. Kläger versuchen derzeit in diversen Bundesstaaten, Trumps Namen auf Grundlage seines Verhaltens am





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trump von Wahl fürs Weiße Haus in Colorado ausgeschlossenDer ehemalige US-Präsident Donald Trump wurde vom Obersten Gericht von Colorado von der Wahl fürs Weiße Haus in dem Bundesstaat ausgeschlossen. Grund dafür ist sein Verhalten im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021. Trumps Name darf nicht auf den Wahlzetteln für die Vorwahlen seiner Partei stehen.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Historisches Urteil gegen Trump – so geht es weiterDonald Trump darf nach Auffassung des Obersten Gerichts des Staates 2024 nicht an der dortigen Vorwahl der Republikaner teilnehmen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Wartedilemma: Ukrainische Flüchtlinge in ÖsterreichJe länger der Krieg dauert, umso drängender wird die Entscheidung: Möchte man in Österreich bleiben oder wieder nach Hause? Wir nennen das Wartedilemma.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Israels Oberstes Gericht kippt umstrittene JustizreformIn einer dramatischen Entscheidung hat Israels Oberstes Gericht ein Kernelement der umstrittenen Justizreform in dem Land gekippt.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Verfassungsgerichtshof erklärt Sicherstellung von Mobiltelefonen ohne richterliche Genehmigung für verfassungswidrigDer Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat entschieden, dass die Sicherstellung von Mobiltelefonen ohne vorherige richterliche Genehmigung gegen das Recht auf Privatleben und das Datenschutzgesetz verstößt. Die Politik plant eine rasche Umsetzung der Entscheidung.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Klimaforscher verweigert Flugzeug: „Verrückt wäre es, nichts zu tun“Den Wissenschafter Gianluca Grimalda kostete seine Entscheidung, nach einem Arbeitsaufenthalt in Papua-Neuguinea nicht mit dem Flugzeug nach Europa zurückzukehren, den Job. Bereuen tut er seine aktivistische Aktion nicht, wie er profil erzählte.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »