Trump gewinnt Vorwahlen in Iowa mit großem Vorsprung

Donald Trump hat die ersten Vorwahlen für die Republikaner, den Caucus im US-Bundesstaat Iowa, mit großem Vorsprung gewonnen und mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten. Der Sieg kommt nicht unerwartet, wenngleich Trump 2016, als er erstmals die Kandidatur anstrebte, in Iowa gegen den konservativeren Ted Cruz verloren hat. Ron DeSantis und Nikki Haley teilen sich nun den zweiten Platz, wobei der Gouverneur von Florida einen Vorsprung vor der früheren UN-Botschafterin hat.

Haley gab sich ungebrochen, aber für sie ist das Ergebnis enttäuschend. Sie hat begonnen, sich als rationale Alternative zu Trump zu verkaufen, während DeSantis der bessere Trump sein wollte. Haley hat in Wahlkreisen mit Universitäten relativ viele Stimmen eingefahren, wenngleich immer noch weniger als Trump, aber mehr als DeSanti





kleinezeitung » / 🏆 6. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Republikaner wählen Kandidaten in IowaDie Republikaner und Republikanerinnen im US-Bundesstaat Iowa wählen Montag ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin für das Präsidentenamt. Klarer Favorit ist Ex-Präsident Donald Trump – mit Abstand gefolgt von Ex-Gouverneurin Nikki Haley und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Trotzdem hoffen Letztere, dass Iowa für sie zum Sprungbrett wird.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Trump von Wahl fürs Weiße Haus in Colorado ausgeschlossenDer ehemalige US-Präsident Donald Trump wurde vom Obersten Gericht von Colorado von der Wahl fürs Weiße Haus in dem Bundesstaat ausgeschlossen. Grund dafür ist sein Verhalten im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021. Trumps Name darf nicht auf den Wahlzetteln für die Vorwahlen seiner Partei stehen.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Neudorf-Trainer Christoph Prem im NÖN-Gespräch über den Herbst, die Transferzeit und das anstehende FrühjahrNach dem starken Herbst steht der FC Neudorf mit acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Trainer Christoph Prem sprach mit der NÖN über...

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Historisches Urteil gegen Trump – so geht es weiterDonald Trump darf nach Auffassung des Obersten Gerichts des Staates 2024 nicht an der dortigen Vorwahl der Republikaner teilnehmen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Trump will Entscheidung des höchsten Gerichts in Colorado kippenDer frühere US-Präsident Donald Trump hat sich an das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten gewandt, um seine Teilnahme an der Vorwahl im Bundesstaat Colorado durchzusetzen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Biden verstärkt Kampagne zur Wiederwahl und attackiert TrumpUS-Präsident Joe Biden verstärkt seine bisher ruhige Kampagne zur Wiederwahl ins Weiße Haus und attackiert Ex-Präsident Donald Trump anlässlich des dritten Jahrestags der Erstürmung des Kapitols in Washington.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »