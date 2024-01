Trump gewinnt Vorwahl in New Hampshire

Donald Trump ist der Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat in den USA einen Schritt näher gekommen: Der 77-Jährige setzte sich bei der wichtigen Vorwahl seiner Partei im US-Staat New Hampshire am Dienstag (Ortszeit) gegen seine einzig verbliebene Konkurrentin, die frühere UNO-Botschafterin Nikki Haley, durch und lag nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen rund zehn Prozentpunkte vor der 52-Jährigen. Haley kündigte an, weiter kämpfen zu wollen.

Laut Fernsehprognosen und der Auszählung von mehr als 80 Prozent der Stimmen kam Trump auf etwa 54,6 Prozent, Haley erreichte demnach rund 43,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung war nach Angaben der Behörden sehr hoch. Haley gratulierte Trum





