Trotzkistische Organisation „Der Funke” beschäftigt die SPÖ

Wegen ihrer radikalen Nahost-Positionierung beschäftigt die trotzkistische Organisation „Der Funke” aktuell die SPÖ. Aber was ist das für eine Strömung? Wie stehen ihr jüdische Organisationen gegenüber? Und vor allem, was will sie überhaupt?seine gleichnamige Zeitung verkaufen wollte. Das ist so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz in der Wiener Linken; ist irgendwo politisch etwas los, wandern garantiert ein paar-Aktivist:innen durch die Menge und suchen nach potentiellen Käufer:innen.

Derzeit im Angebot: Nummer 218 - „Krieg, Rassismus und Lohnraub? Unsere Antwort: Klassenkampf!” Es geht um Israel und Palästina, den Kapitalismus und „Medien- und Meinungsmacher”. Am Cover prangen groß Hammer und Sichel, Köpfe von österreichischen, amerikanischen und israelischen Politikern, eine palästinensische Fahne mitsamt Kritik an der österreichischen Solidaritätsbekundung mit Israel.mit seinen Ansichten zum Nahost-Konflikt auffäll

:

KLEİNEZEİTUNG: Nahostkonflikt:Pro-Palästina-Gruppe in SPÖ für Kowall „dogmatische Politsekte“Der stellvertretende Bezirksvorsteher von Wien-Alsergrund übt scharfe Kritik am bisherigen Umgang der SPÖ mit dem Verein Der Funke . Einigen Mitgliedern droht der Parteiausschluss.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

VORARLBERG: Andreas Babler als Vorsitzender der SPÖ wiedergewähltAndreas Babler ist bei einem Parteitag in Graz mit 88,76 Prozent der Delegiertenstimmen als Vorsitzender der SPÖ wiedergewählt worden.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Guter Listenplatz als „Bestätigung für gute Arbeit in Hollabrunn“Der Göllersdorfer Stefan Hinterberger ist bei der nächsten Nationalratswahl auf der Landesliste der SPÖ zu finden - 38 Plätze weiter vorne als beim letzten Mal. Der SPÖ-Chef freut sich über den elften Listenplatz auf Landesebene. Er sieht darin eine Bestätigung für die gute Arbeit der Funktionäre im Bezirk Hollabrunn.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

KLEİNEZEİTUNG: Vizechef der Zentralbank :„Jede Diskussion über eine Senkung der Zinsen ist eindeutig verfrüht“Im Oktober lag die Inflation im Euroraum bei 2,9 Prozent. Und damit bereits nahe dem Ziel der Europäischen Zentralbank. Zinsen senken will diese vorerst nicht.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Gymnasium Zwettl beschreitet neue Wege in der Weiterentwicklung der ScBegonnen hat alles im Herbst 2022 mit zwei pädagogischen Halbtagen im Hotel Ottenstein, wodurch ein schulinterner Schulentwicklungsprozess unter Einbindung des gesamten Lehrkörpers in Gang gesetzt worden ist.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

VORARLBERG: Kulinarisch köstlich, sicher und beeindruckend: Der letzte Städtetrip der #cityhopper nach SingapurJede Reise geht einmal zu Ende: Kulinarisch köstlich, sicher und beeindruckend, so beschreiben die WANN & WO cityhopper ihren letzten Städtetrip nach Singapur.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »