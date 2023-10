Trotz Terrorwarung: Riesenandrang am Nationalfeiertag

Der Wiener Heldenplatz war am Nationalfeiertag (26.10.) bestens besucht. Tausende Gäste drängten sich bei der Angelobung der 1.000 Rekruten, darunter auch 20 Rekrutinnen. Die großen Tore beim Eingang am Heldenplatz blieben aus Sicherheitsgründen geschlossen, auch die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort – ansonsten erinnerte nichts an die erhöhte Terrorwarnstufe in Wien.

Im Kanzleramt standen den Besuchern die Repräsentationsräume offen. Bundeskanzler Karl Nehammer, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler und Familienministerin Susanne Raab (VP) beantworteten Fragen der Gäste. Im Parlament standen die Nationalratspräsidenten den Besuchern für Gespräche zur Verfügung.Dafür mussten sich die Gäste aber aus Sicherheitsgründen im Vorfeld anmelden.

