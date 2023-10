Trivia-Quiz: Abstimmung zur Entscheidungsfindung oder Meinungsbildung

Die Anmelde-Seite wird sich in einem neuen Tab öffnen.

Was macht eigentlich der Generalstabschef?Generalstabschef Rudolf Striedinger steht beim Nationalfeiertag Seite an Seite mit den Spitzen der Republik. Weiterlesen ⮕

Erdoğan stellt sich an die Seite der islamistischen HamasDer türkische Präsident ändert seinen Kurs im Krieg um den Gaza-Streifen: Er nannte die Hamas eine „Befreiungsorganisation“ und sagte eine geplante Israel-Reise ab. Am Samstag will er bei einer... Weiterlesen ⮕

Es gibt Möbel, die stehen nie im ZentrumGerade Sofas holen sich gern ästhetische Akzente an ihre Seite. Weiterlesen ⮕

US-Staat Maine: Mann erschoss mindestens 22 MenschenDie Lokalzeitung 'Sun Journal' berichtete von drei Tatorten: einem Bowlingcenter, einem Restaurant und einem Walmart-Vertriebszentrum. Weiterlesen ⮕

Wie kann ich jetzt noch sparen und anlegen?Die Preise sind hoch, und es fällt schwer in diesen Zeiten, noch Geld auf die Seite zu legen. Es gibt aber einfache Ansätze, um den Realverlust nicht noch weiter wachsen zu lassen. Weiterlesen ⮕

So ein Schmarrn! Wie gut kennt ihr die österreichische Küche?Ist das original Wiener Schnitzel nun vom Schwein oder vom Kalb? Und was gehört eigentlich ins Fiaker Gulasch? Testet euer Wissen über die heimischen Spezialitäten und werdet Quiz-Champion. Weiterlesen ⮕