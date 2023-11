Trinkwasserversorgung: SMS-Alarm bei Wasserproblemen

Im Bereich der Wasserversorgung setzt die Marktgemeinde Kirchberg derzeit Maßnahmen zur rascheren Verständigung der Wasserbezieher im Falle von Rohrbrüchen, bei der Nutzung von privaten Hausbrunnen sowie zur Verbesserung der Löschsituation im Betriebsgebiet am Ortsbeginn.

Bürgermeister Franz Singer teilte bei der letzten Gemeinderatssitzung mit, dass 1.200 Wasserabnehmer schriftlich ersucht wurden, der Gemeinde ihre Handynummer bekanntzugeben. Rund 700 Haushalte haben dies bereits getan. Im Falle von Arbeiten bei der Wasserversorgung können diese nun rasch per SMS-Mitteilung verständigt werden. Die Gemeinde hofft, dass noch weitere Haushalte davon Gebrauch machen. Nach wie vor gibt es die Mitteilungen auf der Homepage oder mittels Postwurf.

Weiters wurde bei der Sitzung betont, dass bei Verwendung von hauseigenen Brunnen oder von Nutzwasser für den Garten oder ein WC keine Verbindung zwischen der Privatleitung und der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bestehen darf. Rund 50 Haushalte haben bisher bei der Gemeinde den Betrieb von privaten Brunnen gemeldet. headtopics.com

Auf einen Hinweis der Freiwilligen Feuerwehr hat die Gemeinde Kirchberg reagiert. So wurde im Betriebsgebiet Kirchberg-Nord in Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten eine Entnahmemöglichkeit für Löschwasser aus der Pielach geschaffen.

