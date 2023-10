Trickyfjord: Original geröstete Homar-Fleischknödel per Imbissanhänger

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Michael Homar und Nicole Haber haben den Imbissanhänger extra für ihre Bedürfnisse konstruieren lassen. „Edel“, wie die beiden finden, in den Farben Schwarz und Gold. ls „Trickyfjord“ wollen Nicole Haber und Michael Homar eine Kremser Spezialität von Amaliendorf per Imbissanhänger unter die Leute bringen. Dafür wurde das Familiengeheimnis der originalen gerösteten Homar-Fleischknödel gelüftet.

Das Restaurant „2Stein“ in Krems hat sie auf der Karte. In Amaliendorf parkt seit Kurzem ein Anhänger, in dem sie gekocht werden. In Waidhofen leben zwei, die eine Tradition weiterleben lassen wollen. Was all das miteinander zu tun hat? headtopics.com

Die gebürtige Amaliendorferin Nicole Haber und der gebürtige Kremser Michael Homar haben sich vor Kurzem neben ihrem Hauptberuf selbständig gemacht. Was sie anbieten, ist einfach erklärt: Hauptsächlich setzen sie auf „original geröstete Homar-Fleischknödel mit Ei und grünem Salat“ nach dem Rezept von Michael Homars Vater Peter. Sie kredenzen das nicht etwa in einem Lokal, sondern bringen es per Imbissanhänger unter die Leute.

Das Getränk von seinem Mädl ist der „Nicisecco“: ein Glas Prosecco mit frischem Fruchtmark nach Saison. Ihr Jungunternehmen betreiben die beiden unter dem Namen „Trickyfjord“. Einerseits eine Hommage an Habers Spitznamen „Tricky Nici“. Und der Fjord? „Früher hat man öfter zu mir gesagt, dass ich mich wie ein Fjord durch das Leben bewege“, erzählt Michael Homar. Das Schmunzeln kann sich an dieser Stelle keiner verkneifen. headtopics.com

