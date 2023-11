Trends bei Bestattungen: Urnenbestattungen nehmen zu

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ahlreiche Rituale und Brauchtümer können den Umgang mit dem Tod erleichtern und den Hinterbliebenen helfen, Abschied von einem geliebten Menschen zu nehmen und den Schmerz zu verarbeiten. Auch wenn das Gedenken an unsere Verstorbenen und Beisetzungen lange Tradition haben – auch hier sind Trends erkennbar. Früher liefen Bestattungen meist nach einem Schema ab. Das hat sich seit einigen Jahren geändert - auch aufgrund der gesetzlichen Vorschriften. Naturbestattungen, Urnenbeisetzungen auf eigenem Grund oder die Aufbewahrung zu Hause nehmen zu.

Christina Hahnl von der Bestattung Hahnl in Horn erläutert: „Der Trend geht zu Urnenbestattungen, wobei das Stadt-Land Gefälle sehr groß ist.“ Urnenbestattungen seien nachhaltiger, kostengünstiger und umweltschonender, da diese Bestattungsvariante weniger Platz benötigt. Am Land werden laut Hahnl aber traditionell noch mehrheitlich Erdbegräbnisse gewünscht. headtopics.com

Die Hinterbliebenen erwarten sich vom Bestatter Kompetenz, eine persönliche Beratung, ein Wohlgefühl, Vertrautheit und Sicherheit. Wert wird auch auf ein stilvolles und pietätvolles Begräbnis gelegt. „Natürlich haben wir auch Kunden die sich das eigene Begräbnis bis ins kleinste Detail planen“, berichtet Hahnl aus ihrem Arbeitsalltag. Das seien hauptsächlich alleinstehende Personen oder solche, deren Kinder sich im Ausland befinden.

Zu den Kosten: Eine Urnenbestattung kostet ab 1.490 Euro, ein Erdbegräbnis ab 1.790 Euro, wobei in diese Preise Abholung vom Sterbeort im Waldviertel, Administration, Einkleidung, Hygiene und Material, naturbelassener Sarg, musikalische Darbietung, Zeremonie mit Personal, 20 Stück Parten, 20 Stück Gedenkbilder und Sargbild inkludiert sind.Kleine Trends gibt es aber auch bei den Blumenarrangements für Beerdigungen. headtopics.com

Früher Weltcupstart:Ötztal-Touristiker und Felix Neureuther liefern sich hitzigen SchlagabtauschOliver Schwarz bezeichnet das ehemalige deutsche Ski-Ass als „Mr. Besserwisser“, Neureuther lässt sich das freilich nicht bieten. Weiterlesen ⮕

Inflation und Krieg: Kein ungetrübter Feiertag des SparensDer Weltspartag hat gegenüber früher an Bedeutung verloren, trotzdem pilgern heute vor allem wieder viele Kinder auch der Geschenke wegen in die Banken. Die letzten Jahre brachten den SparerInnen freilich herbe Verluste. Weiterlesen ⮕

Rolltreppen ermöglichen bequemen Zugang zu chinesischen BerggipfelnIn der chinesischen Provinz Zhejiang wurden riesige Rolltreppen installiert, um Touristen den Zugang zu malerischen Bergorten zu erleichtern. Früher nur über gefährliche Wanderwege erreichbare Aussichtspunkte sind nun für jeden zugänglich, ohne große Anstrengung. Die Rolltreppen verkürzen eine 50-minütige Wanderung auf 10 Minuten Fahrzeit. Weiterlesen ⮕

Steht noch in den Sternen: Naht die Rückkehr von Rey Skywalker?Die von Disney angekündigten drei neuen „Star Wars“-Filme sollen früher erscheinen als bisher vermutet. Hayden Christensen als Anakin Skywalker könnte nach „Ahsoka“ wieder eine zentrale Rolle... Weiterlesen ⮕

Lebenslange Haftstrafe für Mann, der Frau in England attackiert hatEin Mann wurde in England zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, nachdem er im März eine Frau angegriffen und verletzt hatte. Der Angriff wurde als Mordversuch eingestuft. Der Mann, der früher für den britischen Geheimdienst GCHQ gearbeitet hatte, hatte die Frau ins Visier genommen, weil er sich an der Macht des US-Geheimdiensts NSA gestört fühlte. Die Tat wurde als politischer Angriff gewertet. Weiterlesen ⮕

Ukraine plant Ausstieg aus dem Gas-Transitvertrag mit RusslandDer Transitvertrag zwischen der Ukraine und dem russischen Konzern Gasprom läuft Ende 2024 aus. Die Ukraine plant jedoch bereits früher auszusteigen, da Gasprom nicht wie vereinbart für den Transit zahlt. Österreich bezieht einen Großteil seines Gases aus Russland über die Ukraine. Weiterlesen ⮕