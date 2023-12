Die Treibhausgasemissionen in Europa sinken schneller als erwartet. Um aber die Klimaziele zu erreichen, muss die EU das Stromnetz zügiger ausbauen. Bei der Umsetzung der Klimaziele kommt Europa voran. „Es gibt ein paar Meilensteine.

Etwa hat die EU ihr allererstes Ziel, bis 2020 die Treibhausgasemissionen um 20 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, mit minus 31 Prozent bereits übererfüllt“, sagt der Umweltökonom Johannes Schmidt vom Institut für Nachhaltige Entwicklung der Universität für Bodenkultur in Wien zur WZ: „Für 2023 erwarten wir einen Emissionsrückgang von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit werden wir in etwa das Emissionsniveau von 2020 erreichen, obwohl damals ein Großteil der Menschen mehrere Monate des Jahres im Lockdown verbrachte, und Industrie und Transport heruntergefahren waren.” Ausgelöst durch die Gaskrise und die „stark angeschärfte Klimapolitik der EU“, sieht Schmidt eine „strukturelle Veränderung hin zu erneuerbaren Energien”, die Fossile in Europa zunehmend ablösen: Die EU sei gut unterweg





WienerZeitung » / 🏆 19. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die eintausendste L32A-XS an die Feuerwehr Karlsruhe geliefertDie eintausendste L32A-XS hat die Produktion von Rosenbauer verlassen und wurde an die Feuerwehr Karlsruhe geliefert. Die feierliche Übergabe erfolgte in Anwesenheit von Stadtdirektor Florian Geldner, dem Leiter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe auf der Hauptfeuerwache.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Die besten Bücher 2023: Unsere Empfehlungen für die WeihnachtszeitVon gewitzten Frauen und eisernen Adligen, wohlerzogenen Gaunern, despotischen Lehrern, Nazi-Gattinnen und Überlebenskünstlern: Diese Bücher haben wir heuer wirklich mit Begeisterung gelesen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die letzten neun Monate: Was die Regierung noch umsetzen willBodenschutz, die virtuelle Ordination und Arbeitskräfte-Rekrutierung: Einige Regierungsmitglieder haben für 2024 noch große Pläne, viel Zeit bleibt ihnen aber nicht mehr. Was haben sie konkret vor? Ein Rundruf.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Abtreten! Die Hercules ist reif für die PensionEin Brand an Bord, dann Feuer im Frachtraum kurz vor dem Abflug nach Israel. Nur zwei von vielen Pannen, die klar aufzeigen, dass unsere „Air Force ...

Herkunft: krone_at - 🏆 12. / 53 Weiterlesen »

Der Syrer, der nach Österreich kam und Tramfahrer wurdeWir gratulieren Innenpolitikredakteur neuholder herzlich zum Anerkennungspreis! Der Link zur preisgekrönten Geschichte „Der Syrer, der nach Österreich kam und Tramfahrer wurde“:

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Pilnacek-Abhöraktion: „Der Knackpunkt war Kurz“In der „Krone“ spricht die zweite Stimme auf der Pilnacek-Aufnahme über die Hintergründe und die Auswirkungen der brisanten Aussagen auf die ...

Herkunft: krone_at - 🏆 12. / 53 Weiterlesen »