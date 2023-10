NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

istelbach hatte bisher zwei weibliche Kulturstadträte. Bei den Puppentheatertagen trafen sie aufeinander. Treffen der Generationen bei den Mistelbacher Puppentheatertagen: Die aktuelle Kulturstadträtin Claudia Pfeffer traf auf ihre letzte und vermutlich erste Vorgängerin als weibliche Kulturstadträtin der Bezirkshauptstadt: Helga Stubenvoll war von 1970 bis 1983 im Gemeinde- und Stadtrat und eben auch für das Kulturressort zuständig.

In ihre Ära fiel auch die Gründung des Puppentheaterfestivals in Mistelbach: „Damals suchte die UNIMA, die internationale Puppenspielervereinigung, einen Ort, wo sie ihr 50-jähriges Bestandsjubiläum mit einem mehrtägigen Fest austragen können“, erzählt Stubenvoll. Mistelbach bewarb sich, obwohl es noch keinen Stadtsaal gab: „Gespielt wurde in der Volksschule, auf der Straße und im Café Harlekin“, erinnert sie sich. headtopics.com

