Traum-Freistoßtor in der Nachspielzeit zum späten Remis

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Foto:ahlreiche Torchancen, ein verschossener Elfmeter, zwei Platzverweise und ein spätes Freistoßtor ins Kreuzeck - diese Partie hatte alles, außer einen Sieger.

Dabei gehörte die erste Möglichkeit den Thermenstädtern. Dominik Silinger prüfte Roman Bruhs, der mit einer Fußabwehr entschärfen konnte. Kurze Zeit später scheiterte zuerst Ihor Balukh im Abschluss, dann verfehlte Philipp Zieger das Tor. Ein weites Zuspiel fand in der 21. sein Ziel bei Zieger, der legte quer auf Niklas Raberger, welcher nur die Stange traf.

Das Gegentor verunsicherte die Zöbinger-Mannen kaum, die Gastgeber machten dort weiter, wo sie vorher aufgehört hatten. Breithut ging im eins gegen eins mit Balukh als Sieger hervor, den Abpraller schoss Zieger drüber. Wenig später entschärfte der Keeper einen Ulzer-Kopfball. In der 80. Spielminute war Breithut aber zum zweiten Mal geschlagen. Balukh nutzte einen Fehler von Ivo Michal aus, lief am Tormann vorbei und schob ins leere Tor ein - 2:1. headtopics.com

SVG-Coach Harald Zöbinger sprach im Anschluss von einer turbulenten Partie: „Zum Zuschauen war es sicher ein schönes Spiel. Aber leider für uns das sechste Unentschieden. Der Punktgewinn gegen Laa ist schön, aber andererseits enttäuschend, weil wir das 2:1 einfach nicht über die Zeit bekommen haben. Im Grunde wäre ein Sieg auch nicht unverdient gewesen.“1:0 (22.) Muhr, 1:1 (58.) Silinger, 2:1 (80.) Balukh, 2:2 (90+1.) Krivaqa.Ulzer (88. Foul), Bruhs (63.

Remis im Spiel zwischen Rapid und LASKIm Spiel zwischen Rapid und LASK endete die Partie mit einem 3:3-Unentschieden. Rapid bleibt weiterhin erfolglos. Weiterlesen ⮕

Tennis: Wien hat sein „Traum-Finale“ Medwedew gegen SinnerDaniil Medwedew bezwingt über Stefanos Tsitsipas und zieht erneut ins Finale ein, der Südtiroler Yannik Sinner folgt ihm mit einem Zwei-Satz-Sieg geben Andrej Rublew. Weiterlesen ⮕

Alaba patzt, aber Real gewinnt Clasico in 92. MinuteReal Madrid setzt sich im Clasico gegen Barcelona durch. Der 2:1-Siegtreffer gegen die Katalanen gelang Jude Bellingham erst in der Nachspielzeit. Weiterlesen ⮕

Clásico in Spanien: Barcelona im Stones-Fieber, doch Real siegteRockstars Mick Jagger und Ron Wood waren beim Clásico vor Ort und bewarben ihr Album auf den Barcelona-Trikots. Doch Madrid siegte in der Nachspielzeit. Weiterlesen ⮕

Dramatische Szenen in HollandAm Sonntagabend ereignete sich beim Spiel in der niederländischen Liga zwischen NEC Nijmegen und AZ Alkmaar ein medizinisches Drama. Der 34-jährige Ex-Nationalspieler Bas Dost brach in der Nachspielzeit ohne äußere Einwirkung im Mittelkreis zusammen und lag regungslos auf dem Rücken. Weiterlesen ⮕

Barlov-Traumtor bringt SKN-Punkt in RiedSt. Pölten zeigte sich in Spiel eins unter Neo-Trainer Jan Schlaudraff stark verbessert, fing sich kurz vor der Pause dennoch den Rückstand ein. Nach der Pause scheiterten die Wölfe reihenweise an Ried-Keeper Andreas Leitner, ehe der eingewechselte Din Barlov den Ball in der Nachspielzeit zum hochverdienten Punkt im Kreuzeck versenkte. Weiterlesen ⮕