erade zu Allerheiligen und Allerseelen spüren wir die Verbundenheit mit unseren lieben Verstorbenen besonders intensiv. Wie man seine Trauer überwinden und wieder neuen Lebensmut schöpfen kann, lehrt ein zertifizierter Trauerbegleiter-Kurs im Mostlandhof. Der Online-Infoabend dazu findet am 7. November statt.

Der Tod eines geliebten Menschen, Jobverlust, Trennung oder Umzug, all diese Umstände können Personen gefühlsmäßig enorm belasten. All diese Gründe für Trauer wissen Sandra Baier und Heidi Blauensteiner einzuordnen. headtopics.com

Dazu findet im Dezember ein Trauerbegleitungskurs für alle Personen, die in sozialen Berufen arbeiten, aber auch Interessierte im Mostlandhof in Purgstall statt. Eine Online-Infoveranstaltung dazu gibt es am 7. November. „Wir wollen unseren Kursteilnehmern einen Werkzeugkoffer mitgeben, um mit jeglicher Art von Trauer umgehen zu lernen, und Betroffene professionell begleiten zu können“, betont Sandra Baier.

Die 33-Jährige durchlebte in ihren beiden Praxen in Ruprechtshofen und Melk gemeinsam mit ihren Klienten schon viele Facetten der Trauer: „Die eigene Trauer zuzulassen, bringt den Betroffenen bereits eine enorme Erleichterung. Durch das bewusste Hineinspüren werden die prägenden Ereignisse und Schicksalsschläge leichter verarbeitet, das nimmt den Schmerz und schafft Heilung.“ headtopics.com

Zusätzlich kann die einzigartige Erinnerungskerze „Sendraps-Briefe für den Himmel“ auch zu Hause Unterstützung im Trauerprozess bieten. Mehr Infos unter: www.sendraps.at

