Transitforum fordert niedrigere Grenzwerte für Luftverschmutzung

Innsbruck, Wien – Fritz Gurgiser, Obmann des Transitforum Austria-Tirol, hat die türkis-grüne Bundesregierung zu einer Novelle bzw. Einarbeitung der von der EU-Kommission vorgeschlagenen neuen, niedrigeren Grenzwerte in das „IG-Luft“, das Immissionsschutzgesetz-Luft, noch heuer aufgefordert. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Co. seien derzeit „lame ducks“. „Sie müssen zu 'active ducks' werden“, erklärte Gurgiser gegenüber der APA.

Noch im November, spätestens aber im Dezember diesen Jahres, solle die „Novelle in Begutachtung kommen“, forderte Gurgiser nachdrücklich.

Zudem sollten alle bundesweit angedachten Rücknahmen von IG-Luft-Maßnahmen wie Tempolimits oder Lkw-Beschränkungen gestoppt werden, nannte der Transitforum-Chef weitere Forderungen in Richtung Bund und Bundesministerin. Erst im September war es etwa in Salzburg zu einer Diskussion rund um die von der schwarz-blauen Landesregierung forcierten Aufhebung des Tempo-100-Limits auf der Tauernautobahn zwischen Salzburg-Stadt und Golling gekommen. headtopics.com

Von ebenjener verlangte er auch, dass es „rasch einen neuerlichen Besprechungstermin, noch im Jahr 2023“ geben müsse. Bei diesem Termin im Bundesministerium gelte es über „Positionen mit Ministerien, Ländern und Interessensvertretungen zu diskutieren und zu vereinbaren.

