Transfer von Christoph Lang zu Rapid abgeschlossen

Der Transfer ist über die Bühne gegangen. Christoph Lang wechselte vom SK Sturm zu Rapid und unterschrieb bei den Hütteldorfern einen Vertrag bis 2027. Über die Ablösemodalitäten herrscht Stillschweigen. Informationen zufolge soll Lang den Wienern aber rund eine Million Euro Wert gewesen sein. Weil Rapid von Celtic Glasgow für Nicolas Kühn kolportierte 3,5 Millionen Euro erhalten hat, bleibt den Wienern noch Geld in der Klubkasse.

Dass Lang beim SK Sturm nicht Fuß fassen konnte und darf, liegt nicht an seinen zuletzt gezeigten Leistungen. Beim TSV Hartberg erzielte der U21-Teamspieler als Leihspieler fünf Treffer und lieferte drei Torvorlagen. Die Oststeirer sind damit die Leidtragenden an diesem Transfer. Denn die Leihe musste aufgrund des Verkaufs an Rapid beendet werden. „Für Hartberg tut mir das wirklich leid. Aber bei einem Leihgeschäft ist immer ein gewisses Risiko dabei“, sagt Sturms Geschäftsführer Andreas Schicke





