Traisen wird seiner Favoritenrolle gerecht, hat aber viel Mühe

raisen bleibt auch nach der zehnten Runde bestes Bezirksteam. Mit sechs Siegen hat es doppelt so viele wie Türnitz und zwei mehr als die Spielgemeinschaft.

Am Sonntag war Traisen zu Gast beim Tabellenletzten Altlengbach. Doch wie schon so viele andere Spiele gezeigt haben, ist die Tabellensituation nicht immer für die Favoritenrolle aussagekräftig. So hat zwei Tage zuvor der bis dahin Letzte Harland einen Punkt gegen den Tabellenzweiten Markersdorf geholt und somit die Rote Laterne abgegeben. Und auch Traisen hatte kein einfaches Spiel gegen den Wienerwaldverein und wurde voll gefordert.

Schlussmann Dominik Neoral hielt seine Elf mit zwei, drei Glanzparaden im Spiel. Auf der anderen Seite glänzte Jemin Krasniqi mit einem Doppelpack. „Das war heute eine gute Mannschaftsleistung mit zwei Unterschiedspieler. Zuerst hielt Dominik im Tor die Null fest, dann legte Jemin mit einem Doppelpack nach. Obwohl er mit seiner Leistung heute gar nicht zufrieden war, entschied er das Spiel, er kann immer ein Tor machen. headtopics.com

Mit diesem Sieg hält Traisen nun bei 18 Punkten und liegt in der Tabelle auf Platz sechs mit Tuchfühlung auf die vorderen Plätze. In der nächsten Runde kommt Tabellenführer Maria Anzbach nach Traisen. Die Gäste sind Favorit, aber auf der eigenen Anlage ist Traisen alles zuzutrauen. Mit einem Sieg könnte der Abstand nach vorne minimiert werden. „Wenn alles zusammenpasst, traue ich meiner Mannschaft einen Sieg zu“, sagt Möderndorfer.

