onika Feichtinger, Traisens erste Ortschefin und erste SPÖ-Bürgermeisterin des Bezirks Lilienfeöd, über die Herausforderung, in Herbert Thumpsers Fußstapfen zu treten.

Monika Feichtinger. So heißt seit letzter Woche die neue Bürgermeisterin von Traisen. Die erste Frau an Traisens Gemeindespitze, bislang besetzten diese „nur“ die Vize-Position. Außerdem ist die 55-Jährige die erste sozialdemokratische Bürgermeisterin des Bezirks. Im NÖN-Interview gibt sie erste Einblicke in ihre neue Aufgabe.Sie sind seit 2010 im Gemeinderat. War es je Ihr Ziel, erste Traisner Bürgermeisterin zu werden?Nein, eigentlich nicht.

Die Bundespolitik stand rund um die SPÖ-Umfrage, Pamela Rendi-Wagner und das Auszählungsfiasko stark unter Kritik. Wie gehen Sie damit um?Natürlich haben mich damals diese Vorfälle geärgert. Es ist aber Vergangenheit und vorbei und es soll zuversichtlich und positiv in die Zukunft geblickt werden. headtopics.com

Ein Traisen ohne „Taps“ an der Spitze ist für viele noch sehr ungewohnt. Er hat viel im Ort bewegt. Ist es schwer, in seine Fußstapfen zu treten?28 Jahre meines Vorgängers Herbert Thumpser sind ein Meilenstein und „große Fußstapfen“. Ich möchte aber mit meinen „eigenen Schritten“ ebenso viele positive Veränderungen für alle Bewohner von Traisen bewirken.Wir haben in den letzten Jahren in der Klima- und Energiepolitik schon vieles erledigt.

Wer wird sich künftig sich statt Ihnen verstärkt um die SPÖ-Frauenarbeit im Ort kümmern oder werden Sie dort weiter stark verankert sein?Für meine Nachfolge als SPÖ-Frauenvorsitzende gibt es schon jemanden. Das freut mich sehr! Auf alle Fälle werde ich weiterhin das Frauenteam unterstützen. Immerhin haben wir großartige Veranstaltungen auf die Füße gestellt, die weitergeführt werden müssen. headtopics.com

Traisen wird seiner Favoritenrolle gerecht, hat aber viel MüheTraisen bleibt auch nach der zehnten Runde bestes Bezirksteam. Mit sechs Siegen hat es doppelt so viele wie Türnitz und zwei mehr als die Spielgemeinschaft. Weiterlesen ⮕

Hier können Männer ihr Sperma gratis checken lassenIm Rahmen einer November-Aktion bietet das Wunschbaby Institut Feichtinger gratis Spermiogramme für Männer zwischen 18 und 45 Jahren an. Weiterlesen ⮕

„Hoher“ Besuch im GemeindeamtEs ist mittlerweile zur Tradition geworden, dass die Kinder des Kindergartens und der Volksschule zum Nationalfeiertag die Bürgermeisterin besuchen. Weiterlesen ⮕

“Konservative Normen” befördern Gehaltseinbußen von FrauenFrauen verdienen in Österreich noch immer deutlich schlechter als Männer. Der „Equal Pay Day“ macht darauf aufmerksam. Monika Köppl-Turyna, Direktorin des Instituts Eco Austria erklärt, warum sich die Lohnschere nicht schließt - und was helfen würde. Weiterlesen ⮕

Erste Group legt stärker zu als erwartetDer Nettogewinn der Bank legt nach neun Monaten ein Plus von 40 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro vor. Weiterlesen ⮕

Plus 40 Prozent: Erste Group steigert Gewinn deutlichDer Nettogewinn der Erste Group kletterte in diesem Jahr auf etwas mehr als 2,3 Milliarden Euro. Weiterlesen ⮕