Trainingsmethoden befeuerten Trainer-Wechsel

Impulsives Coaching war ein ein klarer Wesenszug von Emanuel Pogatetz als SKN-Trainer. In den letzten Wochen seiner Tätigkeit war er aber kaum noch an der Linie sicht- und hörbar. Dafür soll er intern umso dominanter gewesen sein.ach der 1:4-Pleite gegen Stripfing sollen die SKN-Trainer die Zügel im Training ziemlich angezogen haben. „Unkonventionelle“ Methoden inklusive. Din Barlov hat sich beim Seilklettern an der Hand verletzt.

Emanuel „Mad Dog“ Pogatetz war als Spieler dafür bekannt, an seine Grenzen zu gehen. Neben seinem durchaus vorhandenem fußballerischen Talent öffneten dem 40-Jährigen vor allem seine höchst professionelle Einstellung zum Beruf Profifußballer die Tore in die englische Premier League und in die deutsche Bundesliga. Attribute, die Pogatetz auch als Trainer von seinen Spielern verlangt. Daraus machte er nie ein Geheimnis. headtopics.com

Natürlich war die sportliche Talfahrt Hauptgrund für die Trennung von Helm/Pogatetz. Es soll aber auch Strömungen im Verein gegeben haben, sich lediglich von Pogatetz zu trennen und weiter auf Helm zu bauen. Ein Gedanke, von dem die Entscheidungsträger bekanntlich Abstand nahmen. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Leoben war für das Trainerteam, das den SKN über zwei Jahre lang betreute Schluss.

Und die beiden Ex-Trainer? Die wollten sich zu den ungewöhnlichen Versuchen, das Ruder noch einmal herumzureißen nicht äußern.

