Traditioneller Wandertag in Wolfsbach; natürlich war auch der frühere Union-Obmann und jetzige Bürgermeister Josef Unterberger mit seiner Gattin Elisabeth (Mitte) sowie Bekannten und Freunden unterwegs.

ie Sektion Fußball der Union durfte sich an ihrem Wandertag erneut über viele Wolfsbacher und Gäste aus nah und fern freuen. „Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker …!“ Weil sich an diesem arbeitsfreien Feiertag ein herbstlicher Wanderausflug in die Natur anbietet, hat sich die Tradition der Nationalfeiertags-Wandertage entwickelt. headtopics.com

