Toxische Antifeministen und fürsorgliche Influencer: Die Suche nach männlichen Vorbildern

Toxische Antifeministen, scheinbar fürsorgliche Influencer – und dazwischen ratlose Jungen auf der Suche nach vernünftigen Vorbildern. Der Psychologe und Männerforscher Markus Theunert erklärt, warum es heute für so viele Männer so schwierig ist, eine sinnvolle Rolle für sich zu finden. Ein besorgter Blick. Sanfte Worte. So beginnt Jasper Brown, Influencer und „Männlichkeits-Coach“, ein TikTok-Video, in dem er über das Trösten seiner Partnerin spricht.

Es geht in seinen Clips sehr häufig um „bewusste Männlichkeit“, außerdem verspricht Brown seinen Fans, ihre Partnerschaften zu „heilen“ und „legendäre Liebhaber“ zu werden. Im besagten Video geht es aber erst einmal um die Heilung seiner Partnerin. Diese gelingt laut Brown durch einen „grounded state of masculine presence“, einen „geerdeten Zustand männlicher Präsenz“. Damit seine Follower diese Präsenz nicht als übergriffig missverstehen, betont er, seiner Partnerin sicher keine Ratschläge geben zu wollen. Damit scheint er weit entfernt von toxisch-männlichen Verhaltensweisen, wirkt besonnen und fürsorglich





profilonline » / 🏆 1. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die eintausendste L32A-XS an die Feuerwehr Karlsruhe geliefertDie eintausendste L32A-XS hat die Produktion von Rosenbauer verlassen und wurde an die Feuerwehr Karlsruhe geliefert. Die feierliche Übergabe erfolgte in Anwesenheit von Stadtdirektor Florian Geldner, dem Leiter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe auf der Hauptfeuerwache.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Die besten Bücher 2023: Unsere Empfehlungen für die WeihnachtszeitVon gewitzten Frauen und eisernen Adligen, wohlerzogenen Gaunern, despotischen Lehrern, Nazi-Gattinnen und Überlebenskünstlern: Diese Bücher haben wir heuer wirklich mit Begeisterung gelesen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die letzten neun Monate: Was die Regierung noch umsetzen willBodenschutz, die virtuelle Ordination und Arbeitskräfte-Rekrutierung: Einige Regierungsmitglieder haben für 2024 noch große Pläne, viel Zeit bleibt ihnen aber nicht mehr. Was haben sie konkret vor? Ein Rundruf.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Abtreten! Die Hercules ist reif für die PensionEin Brand an Bord, dann Feuer im Frachtraum kurz vor dem Abflug nach Israel. Nur zwei von vielen Pannen, die klar aufzeigen, dass unsere „Air Force ...

Herkunft: krone_at - 🏆 12. / 53 Weiterlesen »

Jeremy Fragrance: Vom TikTok-Influencer zum umstrittenen Politik-PoserBis vor kurzem war Jeremy Fragrance noch der harmlose, oberkörperfreie Parfum-Influencer von TikTok. Jetzt posiert er auf einer Feier der US-Republikaner mit Personen aus dem Umfeld von AfD und FPÖ und alles ist anders. Ein Erklärungsversuch.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Erfolge und Kompromisse der COP28 im DetailDie Klimakonferenz in Dubai beschließt die Abkehr von fossilen Energieträgern, aber nicht deren Ende.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »