Tourist springt vom Schloss Miramare ins Meer und wird bestraft

Der Mann wurde von den Carabinieri identifiziert und bestraft, weil das Baden in der Nähe des Miramare-Schlosses verboten und weil er über ein Denkmal geklettert ist.Weil er von einer Brüstung unter dem Schloss Miramare in Triest ins Meer gesprungen ist, während zwei Freunde die Szene mit ihren Handys filmten, muss ein 20-jähriger Österreicher eine Strafe von bis zu 1.000 Euro zahlen.

Der Mann wurde von den Carabinieri identifiziert und bestraft, weil das Baden in der Nähe des Miramare-Schlosses verboten und weil er über ein Denkmal geklettert ist, berichtete die Triester Tageszeitung „Il Piccolo“. Über die Herkunft des Touristen in Österreich gab es keine Angaben.

Im Video sieht man die drei Männer auf ihren Fahrrädern am Schloss ankommen. Einer von ihnen klettert auf die niedrige Mauer, die die Promenade am Meer schützt, und springt ins Meer. Sobald er das Ufer erreicht, verschwindet er mit seinen beiden Freunden. Die Direktion des Museums Miramare kontaktierte daraufhin die Carabinieri, die die drei Männer schnell identifizierten konnten. headtopics.com

