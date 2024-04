Toter Vogel in Mistkübel gefunden

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: atjana Istinger traute ihren Augen nicht, als sie heute, Mittwoch, im Bereich des Gänserndorfer Bahnhofes unterwegs war: Aus einem öffentlichen Mistkübel hing ein toter Vogel - blutverschmiert und offenbar mit abgerissenem Kopf.

„Ein Spiegel unserer Gesellschaft“, postete Istinger auf Facebook: „Ich rufe bei der Gemeinde an, damit das arme Tier vernünftig entsorgt wird.“ Beim toten Vogel handelt es sich vermutlich um einen Fasan oder ein Rebhuhn, das wahrscheinlich von einem Auto überfahren wurde. „Was sind das für Menschen, die ein Tier in einen Mistkübel stopfen?“ So oder so ähnlich reagierten die anderen User im Netz. Keiner zeigte Verständnis für diese Art der Entsorgun

