Toter Schwan mit Kopfverletzungen in der Donau gefunden

Gefunden wurde das tote Tier in der Nähe der Schleusenbrücke Neue Donau. Der Schwan hatte Verletzungen im Kopfbereich, wie der Verein gegen Tierfabriken (VGT) am Dienstag mitteilte. Laut dem VGT liegt der Verdacht nahe, er könnte mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen worden sein. Der männliche Schwan durfte gerade gebrütet haben. Auch sein Nest und die darin liegenden Eier wurden bei der Attacke zerstört.

Der VGT hat nun Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und das Wiener Naturschutzgesetz erstattet, bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Der Schwan wird von der AGES obduziert. Außerdem appelliert man an die Fischer zu mehr Achtsamkeit im Umgang mit Utensilien. Immer wieder führen achtlos entsorgte Angelhaken und Schnüre zu Verletzungen bei den Schwänen in der Dona

