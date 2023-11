Tor des Monats September: Erdrutschsieg für Gmünd-Kicker Julian Zimmel

Gewonnen hat Julian Zimmel vom SC Gmünd. Mit über 75 Prozent dominierte er die Wahl klar.

Zimmel erhält einen personalisierten Pokal.Welches ist dein Tor des Monats September 2023?Tor 3: Jonas Rittmannsperger (USC Seitenstetten)

Parade des Monats: Rabenstein-Tormann Traby holt September-TrophäeIhr habt abgestimmt - eure Parade des Monats September steht fest! Weiterlesen ⮕

AfD-Politiker (22) verhaftet – das wird ihm vorgeworfenErst Anfang des Monats wurde Daniel Halemba in den bayrischen Landtag gewählt. Nun wurde der AfD Politiker festgenommen. Weiterlesen ⮕

Niederlage für UFC Langschlag gegen SCU NondorfUFC Langschlag verlor zu Hause gegen den SCU Nondorf knapp, weil ein ruhender Ball unglücklich den Weg ins Tor fand. Weiterlesen ⮕

Heimsieg des SC Lassee gegen den SV SieghartskirchenEin Tor kurz vor und eines kurz nach der Pause brachten den Heimsieg des SC Lassee gegen den SV Sieghartskirchen auf den Weg. Weiterlesen ⮕

50 Räder in Wien und Niederösterreich gestohlenEin bereits im September in der Donaustadt festgenommener Ungar soll seit Jänner 2021 in Wien sowie Niederösterreich mehr als 50 Räder gestohlen haben. Weiterlesen ⮕

Schnellschätzung: Inflation im Oktober auf 5,4 Prozent gesunkenDie Inflation ist laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken, nach 6 Prozent im September. Weiterlesen ⮕