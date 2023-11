Tono Soravia übernimmt ein Lokal am Spittelberg

Er hat im Cordon Bleu gelernt, in Hongkong Restaurants gemanagt, auf Instagram Pandemieküche geteilt. Nun übernimmt Immobilien-Nachfahre Tono Soravia unter dem Namen Collina am Berg ein nicht unbekanntes Lokal. Es gab Frittata, Schinkenfleckerln oder Wild Stroganoff: Es war während der Pandemie, dass man in Österreich über seinen Freundeskreis hinaus erstmals von Tono Soravia Notiz nahm – damals noch unter dem Namen El Specko.

Es herrschte Pandemie, der Absolvent der Pariser Kochschule Cordon Bleu, der eigentlich gerade für ein Masterstudium in Hospitality Management in Bangkok weilen sollte, saß mit Eltern und Geschwistern am heimatlichen Millstätter See, verkochte mit Begeisterung, was der Tiefkühler so hergab – und ließ Interessierte via Instagram teilhaben. Nun ist Soravia, Spross der nicht ganz unbekannten Immobilienfamilie, wieder da, und zwar mit seinem eigenen Lokal am Spittelberg. Auch das ist nicht ganz unbekannt. 2014 hatte es als Kussmaul als Projekt von Mario Bernatovic mit Johannes Haselsteiner eröffnet. Unter Harald Brunner wurde es zu Das Spittelberg. Vor einem Jahr übernahmen Hotelière Helena Ramsbacher, Mutter des jüngsten Hans-Peter-Haselsteiner-Sohns, und; die Balkanküche von Stanko + Tito war allerdings nach einem halben Jahr auch schon wieder Geschicht

:

