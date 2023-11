Toni Burger begeisterte in Kirchberg mit Geigenklängen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Für die Kulturwerkstatt und die Gemeinde gratulierte Vizebürgermeister Severin Zöchbauer dem Musiker Toni Burger (v.r.) zum großartigen Heimatauftritt und überreichte ihm ein Dirndl-Schnapserl.

Das Konzert von Toni Burger (2.v.l.) begeisterte seinen Musikerkollegen Edi Guggenberger sowie die Fans Rainer Krepp und Rolf Grabner, der sogar aus Linz anreiste. Toni Burgers frühere Nachbarin Karin Taschl (r.), ihr Sohn Matthias und Tochter Elena waren von den großartigen Geigenklängen des Musikers (v.l.) beim Konzert beeindruckt.Toni Burge

r in Kirchberg sein vielfältiges Musikprogramm mit klassischen, modernen, traditionellen sowie fremden und vertrauten Liedern. Mit Geige, Bratsche, Mandoline und Gesang begeisterte er die über 120 Gäste im Dirndlsaal der Kirchberghalle.meinte danach: „Was der Toni mit seinen Instrumenten und seiner Elektronik macht, ist einfach unfassbar. Das ist Musikalität vom Feinsten“.kam aus Linz zum Konzert angereist: „Es war eine super Vorstellung“. headtopics.com

Zum Heimatkonzert in Kirchberg, wo er fast 25 Jahre zuhause war, sagte der Musiker: „ Es war voll spannend. Da bin ich viel nervöser, als wenn ich anderswo auftrete, weil ich ja viele Leute hier kenne.“ Im Namen der Gemeinde und der Kulturwerkstatt Kirchberg gratulierte Vizebürgermeisterzum Heimat-Auftritt und überreichte einen Dirndlbrand. Sein Resümee: „ Toni Burger ist großartig. Was er heute beim Konzert geboten hat, war wieder eine Weltklasseleistung.

