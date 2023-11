Tonbandaufnahmen belasten ÖVP nach Tod von Christian Pilnacek

Ein verstorbener Spitzenjurist, ein Tonband und schwere Vorwürfe: Heimlich aufgezeichnete Aussagen des einst mächtigsten Justizbeamten der Republik bringen die ÖVP massiv in Bedrängnis. Was das Vermächtnis von Christian Pilnacek für die heimische Politik bedeutet.Es hatte wohl niemand damit gerechnet, Christian Pilnaceks charakteristisch schnurrende Stimme so schnell wieder zu hören.

Erst vergangenen Samstag fand in der bis auf den letzten Platz gefüllten Augustinerkirche in Wien das Requiem für ihn statt. Der ehemalige Justiz-Generalsekretär war am 20. Oktober unter tragischen Umständen gestorben, bei einer Obduktion wurde Fremdverschulden ausgeschlossen. Keine drei Tage nach der feierlichen Verabschiedung taucht ein heimlich aufgenommenes Tonband auf: Pilnacek erzählt Bekannten in seiner Stammbar davon, dass ÖVP-Politiker in der Vergangenheit nicht nur ein Mal von ihm verlangten, Hausdurchsuchungen abzudrehen. Ein Ibiza-Moment, der die Koalition ins Wanken bringt und ihren Gegnern Stoff für politische Attacken liefer





