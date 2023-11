Tonbandaufnahme belastet ÖVP: Vorwürfe gegen Justiz-Sektionschef

Wenige Wochen nach dem Tod von Christian Pilnacek ist am Dienstag eine heimliche Tonbandaufnahme aufgetaucht, in der der zuletzt suspendierte Justiz-Sektionschef Vorwürfe gegen die ÖVP erhebt. In dem Gespräch, das auszugsweise als Transkript kursiert, behauptet Pilnacek, Interventionen der ÖVP in laufende Ermittlungen abgewehrt zu haben. Die ÖVP ortete gegenüber der APA „KGB-Methoden“.

Das Gespräch soll Ende Juli bei einer abendlichen Runde im Wirtshaus ohne Pilnaceks Wissen aufgenommen worden sein. Die Tonaufnahme, die dem ORF, der „Kronen Zeitung“ und dem „Standard“ vorliegt, soll angeblich ein längeres Gespräch beinhalten, allerdings offenbar zusammengeschnitten. Als Abschrift, in die die APA Einsicht nehmen konnte, kursierte nur ein kurzer Ausschnitt. „Man verlangt, dass ich Ermittlungen einstelle. Das kann ich nicht, das mache ich nicht“, wird Pilnacek darin etwa laut „Falter“ zitier





kleinezeitung » / 🏆 6. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Unmut der ÖVP über die JustizEinst warf die SPÖ Staatsanwälten und dem Verfassungsgerichtshof Parteilichkeit vor. Heutzutage kommt diese Kritik von der ÖVP. Was ist passiert? Eine Annäherung.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Vorwürfe gegen Bregenzer Winzer: Schützt er seine Trauben auf Kosten der Wildvögel?Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) konfrontiert einen Winzer aus Bregenz mit ernsten Anschuldigungen. Wildvögel würden qualvoll in den Schutznetzen seiner Weinreben verenden. Weinbauer kontert, will aber reagieren.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Klage wegen sexueller Nötigung: Weitere Vorwürfe gegen Russell BrandDer Comedian und Schauspieler Russell Brand wird in einer in den USA eingereichten Zivilklage beschuldigt, eine Statistin an einem Filmset sexuell belästigt zu haben. Es ist das erste Mal, dass derartige Vorwürfe in einem Gerichtsverfahren erhoben werden, so die BBC.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Model erhebt gegen Designer Rassismus-VorwürfeFür den Designer Michael Costello geht es seit Tagen heiß auf Social Media her. Ein Model empört sich: Der Designer soll ihr Gesicht verändert haben.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Tod nach Behandlung in Wiener Kosmetiksalon: Klinik wehrt sich gegen VorwürfeNach dem Tod einer 28-Jährigen in Folge einer Behandlung in einem Wiener Kosmetiksalon, hat sich die Klinik Donaustadt am Donnerstag gegen Vorwürfe ihrer Familie gewehrt. Die 28-Jährige habe im Spital"eine extrem seltene autoimmunologische Reaktion" bekommen, hieß es am Donnerstag auf einer Pressekonferenz des Spitals. Man habe keine Chance gehabt, sie zu heilen. Laut ersten Berichten macht die Familie ärztliche Versäumnisse für ihren Tod verantwortlich.

Herkunft: nachrichten_at - 🏆 16. / 51 Weiterlesen »

Schwere Vorwürfe gegen Direktor einer Musikschule in Niederösterreich23 Betroffene werfen dem Direktor einer Musikschule in Niederösterreich schwere Vergehen vor, darunter sexuelle Übergriffe, rassistische Beschimpfungen und Drohungen. Politische Verbindungen in die ÖVP sollen ihn seit vielen Jahren schützen.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »