Toleranz beginnt bei Laktose

Toleranz fängt bei Laktose an. Dieser Spruch zierte beim „Koch.Campus Rohmilch“ das T-Shirt von Kaslab’n-Obmann Michael Kerschbaumer und war wohl das meistfotografierte Motiv des Events. Doch was ist der Koch.Campus? Was Kaslab’n und warum braucht es für Laktosetoleranz ein Event?Kurz heruntergebrochen: Der Verein Koch.Campus setzt sich zum Ziel, auf Basis der kulinarischen Traditionen eine zeitgemäße Art der österreichischen Küche zu beschreiben.

Demgegenüber steht jedoch, dass Milch weit über die Alpen hinaus in den letzten Jahrzehnten zu einem Masseprodukt wurde. Möglich war das nur aufgrund immer effizienterer Produktionsmethoden. Die Folge: eine Billig-Manie mit dem Motto „Schnell, preiswert, immer mehr“. Das Wohl der Tiere und ökologische Aspekte wurden vernachlässigt. Eine negative Entwicklung, laut Koch Granegger: „Der Milchgeschmack hängt eben stark von der Produktionsart ab.

