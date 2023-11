Tokyo Boom

da zur Sache gingen, ist aber trotzdem sehr eindrucksvoll: Sie renovierten ein völlig grindiges Pub samt Partykeller, malten es in bunten Farben aus, vergaßen dabei weder auf Regenbogen noch auf Tokyo-Tower oder eine furzende, lila-grüne Einhorn-Kuh. Highlight der farbenfrohen Gestaltung ist aber wohl ein Séparée in Form eines riesigen Daruma, des traditionellen, knallroten, einäugigen Glücksbringers, den die beiden selbst bastelten. Alle Achtung.

Aus den Lautsprechern tönt japanischer Mädchen-Pop, gekocht wird natürlich japanisch, vegan und Streetfood. Das wären zum Beispiel die typischen Reis-Dreiecke Onigiri, die im aber – auch ziemlich japanisch – „hygienisch“ gemacht werden, also in ein in Klarsichtfolie verpacktes Algenblatt gewickelt werden. Es gibt da eine Art Zippverschluss, den man aufreißen und die Verpackung der Verpackung entfernen kann. Wenn man’s kann … (€ 3,80).

Bowl ist natürlich auch unvermeidlich, Karaage (ein frittiertes Gericht) wird mit Kraut, reichlich Sauce und veganen Hühnernuggets getoppt und ist dem Original gar nicht so fern (€ 12,50). In den Katsu Sando kommt Soja-Schnitzel, wieder Sauce, wieder Kraut, gar nicht schlecht, der Toast ist allerdings zu labbrig (€ 5,20). headtopics.com

Man könnte natürlich auch ein bisschen frischer und grüner kochen, aber Boomer wie ich sind im nicht Zielgruppe, das ist klar. Immerhin gibt’s hier keine Burger, dafür gebührt Dank und Respekt.

