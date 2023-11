Tödlicher Verkehrsunfall in Garsten

Am Freitagmorgen ereignete sich in Garsten (Bezirk Steyr-Land) ein tödlicher Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge waren bei dem Crash auf der B115 Eisenstraße gegen 8.10 Uhr zwei Fahrzeuge involviert. Eine Fahrzeuglenkerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch das Notarztteam noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.

Die Feuerwehren richteten Berichten zufolge eine örtliche Umleitung ein und säuberten die Unfallstelle und unterstützten das Abschleppunternehmen. Die B115 Eisenstraße ist aktuell zwischen Sand und Ternberg total gesperrt, wie lange die Sperre noch aufrecht bleibt, ist aktuell unklar. Eine weitere Person wurde vom Notarzt in das Krankenhaus nach Steyr gebracht

