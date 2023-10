Tödlicher Unfall: Buslenker bei Reparaturarbeiten in Haag am Hausruck unter Linienbus erdrückt

Tödlich endete am Nachmittag des Nationalfeiertages in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) für einen Buslenker der Versuch, selbst eine Reparatur an einem defekten Linienbus zu unternehmen.

Ein Buslenker wollte offenbar einen ausrangierten Omnibus von Deutschland nach oder in Richtung Rumänien überstellen. Bei der Überstellungsfahrt dürfte offenbar dann ein technischer Defekt aufgetreten sein, welches der Buslenker selbst an einer an der A8 Innkreisautobahn bei Haag am Hausruck gelegenen Tankstelle beheben wollte. Dazu hob er den Bus mit einem kleinen Wagenheber an.

