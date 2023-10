Tödlicher Unfall bei Gülleausbringung in Hollenthon

HOLLENTHON (NÖ): Ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt war am 24. Oktober 2023 im Gemeindegebiet von Hollenthon mit dem Ausbringen von Gülle beschäftigt.

Gegen 13.25 Uhr dürfte das Zugfahrzeug mit dem angebrachten Güllefass auf einem abschüssigen Teil der Wiese ins Rutschen geraten, ca. 100 Meter abwärts geschlittert und seitlich gegen einen Baum geprallt sein. Das Zugfahrzeug kam im angrenzenden Bachbett auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 73-Jährige erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

Weiterlesen:

FireWorldAT »

Tödlicher Unfall: Buslenker bei Reparaturarbeiten in Haag am Hausruck unter Linienbus erdrücktHAAG AM HAUSRUCK. Tödlich endete am Nachmittag des Nationalfeiertages in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) für einen Buslenker der Versuch, selbst eine Reparatur an einem defekten Linienbus zu unternehmen. Weiterlesen ⮕

73-Jähriger starb in Hollenthon beim Ausbringen von GülleDer tödliche Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Jede Rettung kam zu spät. Weiterlesen ⮕

Nö: Absturz beim Gülle ausbringen → 73-Jähriger in Hollenthon tödlich verletztHOLLENTHON (NÖ): Ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt war am 24. Oktober 2023 im Gemeindegebiet von Hollenthon mit dem Ausbringen von Gülle beschäftigt. Gegen 13. Weiterlesen ⮕

Tödlicher Arbeitsunfall: Tonnenschwere Lkw-Ladefläche erschlug 28-JährigenDonnerstagmittag ereignete sich im Gewerbegebiet von Ötz ein tödlicher Arbeitsunfall. Dem Polizeibericht zufolge war ein 28-jähriger Einheimischer alleine auf einer vier Tonnen schweren Lkw-Ladefläche zugange, als diese aus bislang unbekannter Ursache auf ihn stürzte. Weiterlesen ⮕

Schweiz: Pkw-Unfall im Gotthard-Straßentunnel fordert erheblich VerletztenSCHWEIZ: Im Gotthard-Strassentunnel (UR) kam es am Mittwoch, den 25. Oktober 2023, zu einem Unfall mit drei verletzten Personen. Kurz vor 09.00 Uhr fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Zürcher Kontrollschildern in Fahrtrichtung Süd durch den Gotthard-Straßentunnel. Weiterlesen ⮕

Nach Unfall mit Faschingswagen: Geldstrafen für fünf AngeklagteEin Unfall bei einem Faschingsumzug in Reisenberg (Bezirk Baden) mit 17 teils Schwerverletzten hat am Mittwoch in Wiener Neustadt ein gerichtliches Nachspiel gehabt. Weiterlesen ⮕