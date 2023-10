Tödlicher Unfall auf Firmengelände

Der Firmeninhaber, der um 12.30 Uhr auf das Firmengelände kam, alarmierte sofort die Rettungskräfte. Mit einem Gabelstapler musste die Feuerwehr Oetz die schwere Ladefläche anheben, um den Mann zu bergen. Die Rettungskräfte konnten jedoch nur mehr den Tod des 28-Jährigen feststellen.

Außer der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Oetz waren noch ein Rettungswagen und ein Mitarbeiter des Arbeitsinspektorates Tirol vor Ort im Einsatz.

