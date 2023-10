Tödlicher Jagdausflug in der Steiermark

Tödlich hat am Donnerstagabend für einen 70-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark ein Jagdausflug im Revier Altenberg geendet. Der Mann brachte einen Kollegen (34) aus dem Bezirk Neunkirchen zu einem höher gelegenen Hochsitz und fuhr per Pkw zu einem Wildschwein-Futterplatz, um diesen zu bestücken. Als er nicht wie vereinbart zurückkam, begab sich der Bekannte auf die Suche.

Der verständigte Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Leiche wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Bergrettungsdienstes geborgen. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion zur Feststellung der genauen Todesursache an. Laut Polizei Steiermark dürfte er zu Sturz gekommen sein.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.

Weiterlesen:

kleinezeitung »

Borussia Dortmund: Auch ein „dreckiger Sieg“ ist ein SiegDas Startelf-Comeback von Marcel Sabitzer für Borussia Dortmund ist gelungen. Der Steirer nahm am Mittwoch beim wichtigen 1:0-Sieg von Borussia Dortmund in der Champions League bei Newcastle... Weiterlesen ⮕

Musikerin Sigrid Horn: „Wenn etwas rausmuss, dann muss es einfach raus“Die berührende Dialekt-Musikerin bringt gleich zwei neue Alben heraus: ein persönliches und ein politisches Weiterlesen ⮕

Tödlicher Unfall: Buslenker bei Reparaturarbeiten in Haag am Hausruck unter Linienbus erdrücktHAAG AM HAUSRUCK. Tödlich endete am Nachmittag des Nationalfeiertages in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) für einen Buslenker der Versuch, selbst eine Reparatur an einem defekten Linienbus zu unternehmen. Weiterlesen ⮕

Tödlicher Arbeitsunfall: Tonnenschwere Lkw-Ladefläche erschlug 28-JährigenDonnerstagmittag ereignete sich im Gewerbegebiet von Ötz ein tödlicher Arbeitsunfall. Dem Polizeibericht zufolge war ein 28-jähriger Einheimischer alleine auf einer vier Tonnen schweren Lkw-Ladefläche zugange, als diese aus bislang unbekannter Ursache auf ihn stürzte. Weiterlesen ⮕

Flaggenparade zum 50-jährigen Jubiläum der Feuerwehr- und Zivilschutzschule SteiermarkDie Flaggenparade zum 50-jährigen Jubiläum der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark fand am Standort der Feuerwehschule in Lebring statt. Festredner waren Landeshauptmann Christopher Drexler, Bürgermeister Franz Labugger und Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried. Zahlreiche Vertreter von Blaulicht-, Einsatz- und Rettungsorganisationen nahmen an der Veranstaltung teil. Weiterlesen ⮕

Tödlicher Unfall bei Gülleausbringung in HollenthonEin 73-jähriger Mann verunglückte tödlich, als sein Zugfahrzeug mit dem Güllefass auf einer abschüssigen Wiese ins Rutschen geriet und gegen einen Baum prallte. Weiterlesen ⮕