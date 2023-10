Tödlicher Arbeitsunfall: Tonnenschwere Lkw-Ladefläche erschlug 28-Jährigen

Der Firmeninhaber, der um 12.30 Uhr auf das Firmengelände kam, alarmierte sofort die Rettungskräfte. Mit einem Gabelstapler musste die Freiwillige Feuerwehr Ötz die schwere Ladefläche anheben, um den Mann zu bergen. Die Rettungskräfte konnten jedoch nur mehr den Tod des 28-Jährigen feststellen.

Außer der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Ötz waren noch ein Rettungswagen und ein Mitarbeiter des Arbeitsinspektorates Tirol vor Ort im Einsatz.

