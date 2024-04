Tödliche Nowitschok-Formel in Österreich aufgetaucht

Jahrzehnte gut gehütet, nachdem der deutscheAnfang der 1990er Jahre einen russischen Chemiker samt der Formel in den Westen gebracht hatte.russische Agent Sergej Skripalvergiftet wurde. Doch auch in Österreich ist die tödliche Formel in einem geheimen Akt mehrfach aufgeschlagen. Nicht nur beim flüchtigenDas bestätigt jedenfalls ein Zeuge, ein Sicherheitsberater, dem KURIER. „Keiner konnte bisher klären, wie die Nowitschok-Akte zu Marsalek gelangt war“, sagt der Zeuge.

„Ich habe Ott gefragt, warum hast du mir nicht gesagt, dass Du die Nowitschok-Akte hast. Warum hast du mir das Scheiß-Ding nicht gegeben, wir haben die gesucht, denn wir wollten wissen, wo sie herkommt.“ Nachsatz: „Ott hat zu mir gesagt, ,ich wusste nicht, dass dich das interessiert.’ Da habe ich bemerkt, dass er gar nicht begriffen hatte, was die Akte Nowitschok bedeutete. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Ott die Akte an Marsalek weitergegeben ha

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



KURIERat / 🏆 4. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tödliche Infektion breitet sich in Japan rasant ausJapan wird von Streptokokken heimgesucht: Die bakterielle Infektion verbreitet sich rasant, was am Ende der Pandemie-Maßnahmen liegen dürfte.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Tödliche Bären-Attacke – Stadt verhängt NotstandEine Braunbären-Attacke versetzte am Sonntag Liptovský Mikuláš in Angst und Schrecken. Zuvor war eine Wanderin bei einem Angriff ums Leben gekommen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Tödliche Verletzungen: Lokalgast (34) stürzte in Linz-Innere Stadt über Geländer in die TiefeLINZ. Tödliche Verletzungen erlitt in der Nacht auf Sonntag ein 34-jähriger Mann bei einem Sturz über ein Geländer in einen darunterliegenden Eingangsbereich in Linz-Innere Stadt.

Herkunft: laumatat - 🏆 7. / 63 Weiterlesen »

Tödliche Nebenwirkungen: Razzia bei Pharma-KonzernFünf Todesfälle könnten in Zusammenhang mit einem Cholesterinsenker stehen

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Tödliche Kollision zwischen PKW und Regionalzug auf Bahnübergang in SchalchenSCHALCHEN. Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich Donnerstagnachmittag auf einem Bahnübergang der Mattigtalbahn in Schalchen (Bezirk Braunau am Inn) ereignet.

Herkunft: laumatat - 🏆 7. / 63 Weiterlesen »

Formel 1: Wie Red Bull trotz der Unruhe erfolgreich bleiben willIm Hintergrund regiert ein Machtkampf. Kann Verstappen trotz des Trubels in Melbourne gewinnen?

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »