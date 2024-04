Tod von ausländischen Helfern im Gazastreifen löst internationale Empörung aus

Der Tod von ausländischen Helfern im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff hat international große Empörung ausgelöst. Die Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) bestätigte am Dienstag den Tod von sieben ihrer Mitarbeiter. Israels Präsident Isaac Herzog sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Die USA und zahlreiche andere Staaten fordern eine gründliche und unabhängige Untersuchung.

Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte am Dienstag im Weißen Haus, die US-Regierung sei „empört“ gewesen, als sie von dem Luftschlag des israelischen Militärs erfahren habe. Man erwarte, dass Israel nach der vorläufigen Prüfung des Vorfalls zügig eine tiefergehende Untersuchung durchführe. „Wir hoffen, dass die Ergebnisse öffentlich gemacht werden und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden“, so Kirby. Die US-Regierung habe diese Haltung auch gegenüber Israel „sehr klar“ gemach

