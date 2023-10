Tobias Gegenbauer im Aktivstand

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Tobias Gegenbauer von der Feuerwehrjugend konnte am 24. Oktober in den Aktivstand der Feuerwehr Waidhofen überstellt werden.

Im Rahmen eines Feuerwehr-Infoabends für alle Feuerwehrmitglieder konnte Kommandant Christian Bartl die Überstellung von Tobias Gegenbauer aus der Feuerwehrjugend in den Aktivstand offiziell bekanntgeben. Mit großem Applaus wurde dieser in der Runde der Mannschaft begrüßt.

Das Feuerwehrkommando gratulierte Tobias zu dieser wichtigen Entscheidung und überreichte ihm seinen neuen Einsatzhelm. Er konnte seinen neuen Spind in der Feuerwehr bereits beziehen und die erforderliche persönliche Schutzausrüstung ausfassen. headtopics.com

Rekordverdächtige Zucchini gewinnt landesweiten WettbewerbManfred Gartner, Mitglied des Obst- und Gartenbauvereins Nußdorf-Debant, hat einen Zucchini mit einem Gewicht von 28.522 Gramm geerntet und damit den landesweiten Wettbewerb von „Grünes Tirol“ gewonnen. Weiterlesen ⮕

Taylor Swift: Musik hat sie zu Milliardärin gemachtMit 33 Jahren ist Taylor Swift nun Mitglied des Milliardärinnenclubs für Musikerinnen. Den Sprung schafften bist jetzt nur Beyoncé und Rihanna Weiterlesen ⮕

Restaurierung des Marterls in WulzeshofenDas Marterl in Wulzeshofen wurde nach einem Freiwilligeneinsatz erneuert. Es ist unklar, aus welcher Zeit das Denkmal stammt, aber es wird vermutet, dass es entweder um 1713 oder zwischen 1832 und 1866 errichtet wurde. Der Tiefnischenpfeiler wurde bereits erneuert oder neu gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein neues Bild in die Nische gesetzt. Weiterlesen ⮕

So wurde dir die Zeitumstellung noch nie erklärtDieses Wochenende wird die Zeit umgestellt. Ob es eine Stunde mehr oder weniger gibt und wann genau umgestellt wird, erklären die Schweizer Kollegen von '20 Minuten' auf kreative Weise in diesem Video. Weiterlesen ⮕

Tirol: Buchauer Alm in Murach am Achensee wurde ein Raub der FlammenMAURACH AM ACHENSEE (TIROL): Am 27. Oktober 2023 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Brandgeschehen auf einer Alm im Gemeindegebiet von Maurach am Achensee im Bezirk Schwaz. Laut Zeugenaussagen brach der Brand in der Küche aus und breitete sich in Folge über den Kamin auf das Hausdach aus. Weiterlesen ⮕

Fahrzeug in Vollbrand: Mit Stroh beladener Lkw wurde in Ainet Raub der FlammenAm Samstag fuhr in Ainet ein 47-jähriger Mann mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen und mit Stroh beladenen Lkw auf einem Privatweg talwärts. Plötzlich bemerkte er Rauch in der Fahrerkabine. Der Mann hielt den Lkw sofort an und bemerkte sofort, dass das Stroh auf dem Fahrzeug brannte. Weiterlesen ⮕