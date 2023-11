Tirols Natur, wie sie kaum jemand kennt

01.11.2023 14:56:00 TTNachrichten

Elefanten, Löwen und Gorillas kennt jeder. Aber was ist mit dem Tigerschnegel oder Köcherfliegen? In seinem Buch „Naturschätze vor der Haustüre“ rückt der Zammer Ökologe Andreas Fritz die Tiroler Fauna in den Vordergrund.