Tirolerin beendet Karriere mit 25 Jahren

Mit nur 25 Jahren hat die Tirolerin ihr Karriereende via Instagram verküdet. Zwölf Mal stand sie im Weltcup am Start, nun will sie sich auf ihr Studium konzentrieren. 'Die Gesundheit ist es nicht. Ich habe die gesamte Reha durchgezogen und hatte schon sechs super Schneetage, war völlig schmerzfrei und hatte eine Riesenfreude mit dem Team am und im Schnee. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es für mich noch etwas anderes als den Profisport gibt', sagt Lorenz.

'Ich möchte nichts von all dem missen und ich verlasse den Rennsport und einem guten Gefühl. Am Ende war es eine Entscheidung des Bauchgefühls. Natürlich war es nicht einfach und ich werde vor allem die Menschen und das Adrenalin vermissen. Aber beides geht mir nicht verloren, ich werde das alles in Zukunft nur in einem anderen Setting und mit neuen Herausforderungen erleben', so die Tirolerin weiter

HEUTE_AT: Bekannte Firma geht nach 70 Jahren in KonkursDie schwierige Wirtschaftslage sorgt im Burgenland für einen weiteren Konkurs. Betroffen ist die in Neusiedl ansässige 'Böhm Transportgesellschaft'.

PROFİLONLİNE: Wiener Künstlerin wird Wrestling-Star in JapanWie die Wiener Künstlerin Thekla Kaischauri, 30, vom Keller eines Wiener Gürtellokals in die japanische Wrestling-Elite aufstieg. Und dort als „Toxic Spider“ Karriere macht. Von hofse.

ORF: Der frühere tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg ist totHeute, 23.10h, ORF2: Das intime Porträt 'Mein Vater, der Fürst' in memoriam Karel Schwarzenberg, eine spannende Doku österreichischer wie europäischer (Familien-)Geschichte. oe1 bringt ua. ein erst im Frühjahr geführtes Gespräch.

HEUTE_AT: Zu krank! Mörder darf nach Hause in den ArrestDimitri Fricano wurde wegen Mordes an seiner Freundin zu 30 Jahren Haft verurteilt. Aufgrund seines Gesundheitszustands kommt er in Hausarrest.

