Tiroler Skirennen auf dem Gletscher: Diskussion über Umweltauswirkungen

Der 45-jährige Tiroler setzte die Skirennen auf dem Gletscher auch in Relation:"Die Gegner nützen jetzt diese Bühne und schießen sehr scharf. Aber man sollte die Relation sehen. Wir fahren auf ungefähroder mehr, eine sehr große Zahl.

Die Gletscher gehen überall zurück..."entschuldigte sich Pariasek.“ Raich durfte im Anschluss weitersprechen:"Mir ist es einfach wichtig, dass man sieht, dass es vier, fünf, sechshundert Gletscher in Österreich gibt und wir auf zehn Skifahren.

Von einer Gletscher-Baustelle zur nächstenDie Zukunft des Ski-Weltcups in Sölden ist nur eines von vielen Problemen. In Tirol s Gletscher skigebieten bröselt es überall. Weiterlesen ⮕

Weltcup in Sölden:Stau auf dem Weg zum Gletscher: Klima-Aktivisten ketteten sich anKlima-Aktivisten störten den Weg zum Ski-Weltcup in Sölden. Drei Personen ketteten sich an, Stau war die Folge. Weiterlesen ⮕

1. Tiroler Kundla Guggamusig: Sie sorgen für Party-Stimmung am GletscherIn ihrem Repertoire fehlt kein Hit, der sich zum Mitgröhlen eignet: von David Hasselhoffs „Looking for Freedom“ bis hin zu „Fürstenfeld“ von STS. Weiterlesen ⮕

Tiroler Polit-Urgestein Helmut Kritzinger (95) verstorbenHelmut Kritzinger war ein Urgestein der Tiroler Politik-Geschichte. Am Samstagabend ist der gebürtige Südtiroler und langjährige Obmann des Tiroler ÖVP-Seniorenbundes im Alter von 95 Jahren verstorben. Weiterlesen ⮕

Tausende Unterschriften zur Rettung von Tiroler SchwimmbädernDiese Woche ringt der Gemeindeverband weiter um eine Zukunft des Axamer Hallenbads. Schon über 8000 unterschrieben eine Petition. Weiterlesen ⮕

Tiroler Gemeinden müssen nun auch gewerbliche Leerstände meldenNachnutzung statt Bau neuer Gewerbeflächen ist das Ziel: Leere Gewerbestandorte müssen in Tirol laut Raumordnungsnovelle erhoben werden. Weiterlesen ⮕