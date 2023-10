Tiroler Polit-Urgestein Helmut Kritzinger (95) verstorben

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Brand in Tiroler Krankenhaus: Österreicherin eingeliefertEine Österreicherin wurde ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert, nachdem ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Kochtopf zu einem Brand geführt hatte. Die Feuerwehr wurde alarmiert, nachdem eine Bewohnerin den Brandgeruch im Treppenhaus bemerkt hatte. Rauch trat aus der Wohnung der 34-Jährigen aus und der Rauchmelder piepste. Weiterlesen ⮕

Auch mit 87 steht Helmut Bendler noch täglich im Kirchdorfer Spar-MarktHelmut Bendler aus Kirchdorf ist Kaufmann und Spar-Gründungsmitglied mit Leib und Seele. Körperlich und geistig fit halten ihn seine unzähligen Bergtouren. Weiterlesen ⮕

Helmut Maier zum Ehrenbürger von Breitenau ernanntHelmut Maier, langjähriger Bürgermeister von Breitenau, wurde zum Ehrenbürger ernannt. Zahlreiche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter feierten ihn im Steinfeldzentrum. Maier wurde für sein Engagement in der Gemeinde geehrt. Weiterlesen ⮕

Tausende Unterschriften zur Rettung von Tiroler SchwimmbädernDiese Woche ringt der Gemeindeverband weiter um eine Zukunft des Axamer Hallenbads. Schon über 8000 unterschrieben eine Petition. Weiterlesen ⮕

Tiroler Gemeinden müssen nun auch gewerbliche Leerstände meldenNachnutzung statt Bau neuer Gewerbeflächen ist das Ziel: Leere Gewerbestandorte müssen in Tirol laut Raumordnungsnovelle erhoben werden. Weiterlesen ⮕

29 Tiroler Gemeinden fordern Tempo 30 in OrtsteilenZwei Drittel der Verkehrsunfälle ereigneten sich in Tirol in den Ortsgebieten. Der VCÖ fordert hier verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen wie Tempo 30. Weiterlesen ⮕