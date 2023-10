Tiroler Ötztal:Von tonnenschwerer Ladefläche erdrückt: 28-Jähriger tot

Ein 28-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall im Gewerbegebiet von Ötz (Bezirk Imst) in Tirol tödlich verunglückt. Der Mann habe alleine Arbeiten an einer etwa vier Tonnen schweren Lkw-Ladefläche durchgeführt, als diese aus bisher unbekannter Ursache auf ihn stürzte, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Der Firmeninhaber habe, als er um 12:30 Uhr auf das Firmengelände kam, die Rettungskräfte alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Ötz hob schließlich die Lkw-Ladefläche mit einem Gabelstapler an, damit der Mann geborgen werden konnte. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 28-Jährigen feststellen, so die Polizei.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“).

Weiterlesen:

kleinezeitung »

Tödlicher Arbeitsunfall: Tonnenschwere Lkw-Ladefläche erschlug 28-JährigenDonnerstagmittag ereignete sich im Gewerbegebiet von Ötz ein tödlicher Arbeitsunfall. Dem Polizeibericht zufolge war ein 28-jähriger Einheimischer alleine auf einer vier Tonnen schweren Lkw-Ladefläche zugange, als diese aus bislang unbekannter Ursache auf ihn stürzte. Weiterlesen ⮕

Erste Single präsentiert: Manu Delago geht 2024 mit Tiroler Gesangstrio auf TourDer international gefeierte Komponist und Multiinstrumentalist hat ein gemeinsames Album mit den Sängerinnen von 'Mad About Lemon' angekündigt. Am Mittwoch präsentierten sie die erste Single 'Modern People' samt Video. Weiterlesen ⮕

Tiroler bei Forstarbeiten schwer verletztAm Mittwoch ereignete sich in Breitenbach ein schwerer Unfall. Ein 66-Jähriger wurde von einem abrutschenden Baum eingeklemmt und schwer verletzt. Weiterlesen ⮕

Tiroler Holzschnitzer stellt seine Werke in Kirchberg ausHolzschnitzkünstler Holger Tangl aus dem Pitztal zeigt seine Werke am Wochenende im Gasthaus Kemetner in Schwerbach. Weiterlesen ⮕

Tiroler Skijuwel Joshua Sturm: Poster seines Idols hängt noch an der ZimmertürKeine 24 Stunden nach seiner Meniskus-Operation blickte Joshua Sturm in den Winter – und baut dabei gleich doppelt auf weltmeisterliche Hilfe. Weiterlesen ⮕

Nö: Absturz beim Gülle ausbringen → 73-Jähriger in Hollenthon tödlich verletztHOLLENTHON (NÖ): Ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt war am 24. Oktober 2023 im Gemeindegebiet von Hollenthon mit dem Ausbringen von Gülle beschäftigt. Gegen 13. Weiterlesen ⮕