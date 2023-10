Tiroler Gemeinden müssen nun auch gewerbliche Leerstände melden

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Schnelleres Internet für die Region: Gemeinden gründen Glasfaserinfrastruktur GmbHGemeinden in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt haben die Bucklige Welt-Wechselland Glasfaserinfrastruktur GmbH gegründet, um den Breitbandausbau voranzutreiben und jedem Haushalt schnelleres Glasfaserinternet anzubieten. Weiterlesen ⮕

Ärzte und Apotheken in verschiedenen GemeindenIn den Gemeinden Melk, Matzleinsdorf, Loosdorf, Schollach, Bergern, Frainingau, Dunkelsteinerwald, Gansbach, Schönbühel-Aggsbach, Wolfenreith, Scheiblwies, Mank, Hürm, Kilb, Bischofstetten, St. Leonhard, Ruprechtshofen, Kirnberg, Texingtal, Zelking-Matzleinsdorf und Bergern gibt es verschiedene Allgemeinmediziner und Apotheken. In den Gemeinden Ybbs, Hofamt Priel, Nöchling und Persenbeug-Gottsdorf ist Dr. Alexander Fakhouri der Ansprechpartner für medizinische Fragen. In Wieselburg ist Dr. Franz Haunlieb tätig. In Golling und St. Pölten sind Dr. Anna Steinkellner und Dr. Wolfgang Schedai die Ansprechpartner. Für den Notfall gibt es den Notruf 141 und das Gesundheitstelefon 1450. Weiterlesen ⮕

In diesen Gemeinden ist jeder Zweite im Ausland geborenIn Österreich sind fast 2 Mio. Menschen nicht hier geboren, in zwei Gemeinden in NÖ ist fast jeder Zweite 'Nicht-Österreicher'. Weiterlesen ⮕

Bodenverbrauch: Werner Kogler attackiert OÖ und Gemeinden„Neuer Beton und altes Denken“. Streit um die geplante 2,5-Hektar-Obergrenze Weiterlesen ⮕

Tausende Unterschriften zur Rettung von Tiroler SchwimmbädernDiese Woche ringt der Gemeindeverband weiter um eine Zukunft des Axamer Hallenbads. Schon über 8000 unterschrieben eine Petition. Weiterlesen ⮕

Brand in Tiroler Krankenhaus: Österreicherin eingeliefertEine Österreicherin wurde ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert, nachdem ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Kochtopf zu einem Brand geführt hatte. Die Feuerwehr wurde alarmiert, nachdem eine Bewohnerin den Brandgeruch im Treppenhaus bemerkt hatte. Rauch trat aus der Wohnung der 34-Jährigen aus und der Rauchmelder piepste. Weiterlesen ⮕