Tiroler brüllt 'Heil Hitler', bereut es sofort

Am Samstagabend kam es gegen 21 Uhr in Telfs im dortigen Sportzentrum zu einem Raufhandel zwischen zwei Personengruppen von österreichischen Staatsbürgern. Dabei soll eine Person mehrmals mit erhobener Hand"Heil Hitler" und"

Quasi zeitgleich meldete ein Taxifahrer, ein 43-jähriger Österreicher, bei der Polizeiinspektion Sölden, dass in der Dorfstraße in Sölden eine Person niedergeschlagen worden sei. Der Taxifahrer habe ein Foto vom Verdächtigen, welcher die Örtlichkeit bereits verlassen habe, angefertigt.

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier. headtopics.com

Nach 57 Ehejahren musste ein Beamter den Tod seiner Frau in NÖ mitansehen:"Sie wurde vom Pkw wie ein Hase umgemäht, lag da, als würde sie schlafen."28.09.2023: Deadline steht – wer sich später meldet, zahlt GIS-Strafe.26.09.2023: Hirscher:"Ein hoher Preis, den ich nach wie vor zahle".Mit einer neuen Initiative unter Leopold Figls Slogan"Glaubt an dieses Österreich" will Kanzler Karl Nehammer für mehr Zuversicht im Volk werben.

Brand in Tiroler Krankenhaus: Österreicherin eingeliefertEine Österreicherin wurde ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert, nachdem ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Kochtopf zu einem Brand geführt hatte. Die Feuerwehr wurde alarmiert, nachdem eine Bewohnerin den Brandgeruch im Treppenhaus bemerkt hatte. Rauch trat aus der Wohnung der 34-Jährigen aus und der Rauchmelder piepste. Weiterlesen ⮕

Tiroler Polit-Urgestein Helmut Kritzinger (95) verstorbenHelmut Kritzinger war ein Urgestein der Tiroler Politik-Geschichte. Am Samstagabend ist der gebürtige Südtiroler und langjährige Obmann des Tiroler ÖVP-Seniorenbundes im Alter von 95 Jahren verstorben. Weiterlesen ⮕

Tausende Unterschriften zur Rettung von Tiroler SchwimmbädernDiese Woche ringt der Gemeindeverband weiter um eine Zukunft des Axamer Hallenbads. Schon über 8000 unterschrieben eine Petition. Weiterlesen ⮕

Tiroler Gemeinden müssen nun auch gewerbliche Leerstände meldenNachnutzung statt Bau neuer Gewerbeflächen ist das Ziel: Leere Gewerbestandorte müssen in Tirol laut Raumordnungsnovelle erhoben werden. Weiterlesen ⮕

29 Tiroler Gemeinden fordern Tempo 30 in OrtsteilenZwei Drittel der Verkehrsunfälle ereigneten sich in Tirol in den Ortsgebieten. Der VCÖ fordert hier verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen wie Tempo 30. Weiterlesen ⮕

Findiger Tiroler vermittelt Schafe als Rasenmäher an UnternehmenEin Tiroler lässt mit seiner Geschäftsidee aufhorchen: Er vermittelt Schafe an Firmen, damit die ihre Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung erfüllen können. Weiterlesen ⮕